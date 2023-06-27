انت الان تتابع خبر فينيسيوس يعرقل طريق انتقال مبابي إلى ريال مدريد.. 3 أسباب "جوهرية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "النجم الفرنسي البالغ من العمر (24) عامًا، سيكون مُطالَبًا بتقديم الكثير من التنازلات حال قرر الانتقال إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف".

*القميص رقم 7

أكدت تقارير صحفية صدرت في وقت سابق أن ريال مدريد يتجه نحو منح القميص الذي يحمل الرقم (7) إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور الموسم المقبل، رغم اعتياد مبابي على ارتداء هذا القميص في باريس سان جيرمان، ما يعني أن المهاجم الفرنسي من الممكن أن يجد نفسه مجبرًا على ارتداء قميص برقم آخر؛ حال قرر اللعب في ريال مدريد.



وحسب تقرير "ديلي ميل"، فإن رقم القميص لا يُشكل عائقًا كبيرًا؛ إذ من الممكن أن يحصل كيليان على الرقم (9) الذي كان يرتديه مواطنه كريم بنزيما، وهو ذاته الرقم الذي ارتداه البرتغالي كريستيانو رونالدو ، نجم النصر السعودي حاليًا، في بداية مسيرته مع ريال مدريد قبل أن يحصل لاحقًا على الرقم (7).

*الجهة اليسرى

يُفضّل كيليان مبابي اللعب على الجهة اليسرى من أجل تقديم أفضل مستوياته الفنية والبدنية كما اعتاد على فعل ذلك مع باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي.

لكن طموحات مبابي تصطدم بتعاظم أدوار البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي يقترب من تمديد عقده مع ريال مدريد؛ إذ صار "فيني" لاعبًا لا يُمَسّ في صفوف النادي الملكي، ما يعني أن المهاجم الفرنسي قد يجد نفسه مجبرًا على اللعب في مركز رأس الحربة أو على الجهة اليمنى مع ريال مدريد، وهو أمر قد لا يحبذه.

*لقب النجم الأول

قرر ريال مدريد من خلال عقد فينيسيوس جونيور الجديد، منح اللاعب البرازيلي أدوارًا قيادية داخل أرضية الملعب وفي غرف الملابس؛ إذ يخطط النادي الملكي لجعل فيني النجم الأول للفريق في الموسم المقبل.

هذا الوضع ربما لا يروق مبابي الذي يحمل شارة القيادة في المنتخب الفرنسي، فضلًا عن وجود مكافآت خاصة في عقد فينيسيوس الجديد من الممكن ألّا تتوافر في العقد الذي قد يقدمه النادي إلى النجم الفرنسي في حال التعاقد معه، ما يصنع عقبات إضافية لإتمام الصفقة.

*رسالة من بيريز

ترى الصحيفة البريطانية أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يستعد إلى توجيه رسالة إلى مبابي الذي أقدم على خيانته من خلال تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان الصيف الماضي؛ وذلك من خلال الأدوار والمزايا التي سيمنحه إيّاها في حال انضمامه إلى الفريق.

رئيس النادي الملكي فتح مرةً أخرى أبواب ريال مدريد للنجم الفرنسي؛ لكن بمميزات أقل بكثير من تلك التي عرضها النادي عليه قبل موسمين، حينما قرر بشكل مفاجئ الاستمرار مع نادي العاصمة الفرنسية.

