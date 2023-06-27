انت الان تتابع خبر الجيش التركي يعلن ضبط أسلحة وذخائر شمال العراق.. ماذا يجري هناك؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وزعمت الوزارة في بيان أن الجيش التركي يواصل عبر عملياته في شمال العراق تمشيط المخابئ والمغارات التي استخدمها الإرهابيون.

وأشارت إلى أن الجيش التركي ضبط خلال عمليات التمشيط رشاشا من طراز PKMS مع 600 رصاصة، وبندقية كلاشينكوف مع 122 رصاصة و5 مخازن.



كما لفتت إلى ضبط قذائف "آر بي جي" وقنابل يدوية هجومية ودفاعية وذخائر متنوعة، إضافة إلى أجهزة اتصال لاسلكي ومنظار ومستلزمات أخرى.