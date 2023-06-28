انت الان تتابع خبر ترامب: سأمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة.. نحن قريبون جدا منها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ترامب: "نحن أمة في حالة انهيار. لا أعرف ما إذا كان بإمكاننا الصمود لمدة أربع سنوات أخرى. أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية أن نبقى على قيد الحياة عاما آخر. فالأشياء الفظيعة تحدث بسرعة كبيرة. ما يفعلونه ببلدنا محزن للغاية".وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتحرك الآن "نحو الجحيم"، ثقة العالم بالدولار آخذة في التراجع، وقد يتوقف عن كونه العملة القياسية في العالم، وهذا سيؤدي إلى كارثة.

ووصف خصومه الديمقراطيين بأنهم "دعاة حرب"، قائلا إنه لا أحد يتحدث عن حل النزاع في أوكرانيا، وهو فقط يمكنه أن يجد حلا له في يوم واحد في حال كان في منصب الرئيس.

وتابع ترامب: "سأمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة، ونحن قريبون جدا منها".

