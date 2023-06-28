انت الان تتابع خبر وفاة 5 حجاج على جبل عرفات في السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحسبما ذكر موقع "القاهرة 24"، فقد كان أول وفيات الحج 2023، المهندس المصري محمد فرج من محافظة الشرقية، الذي وافته المنية ظهر اليوم على جبل عرفات، والذي من المقرر أن يتم دفنه في البقيع.

في حين توفيت ظهر اليوم الحاجة صباح إبراهيم عبد السلام عكاشة (61 عاما) من مدينة القرين بالشرقية، حيث رحلت عن عالمنا وهي ساجدة على جبل عرفات، فيما ظن الجميع أنها تُصلي، وستدفن في البقيع.



وتوفيت أيضا اليوم، منى السيد أحمد القباني من محافظة الشرقية، وعاطف زحام الشتوري من مرسى مطروح.

وتوفي مواطن مصري يدعى فاروق القزاز، من قرية عين غصين بمحافظة الإسماعيلية، على جبل عرفات أثناء أداء الركن الأعظم.

ومن المقرر أن يدفن الحجاج المصريوين الذين توفوا اليوم أثناء أداء مناسك الحج في البقيع.

جدير بالذكر أن البعثة الطبية للحجاج المصريين، التابعة لوزارة الصحة والسكان، كانت قد كشفت في وقت سابق عن إجراء جلسات توعية داخل مخيمات المصريين بمناطق المشاعر المقدسة، تضمنت جلسات عن التوعية بخصوص ضربات الشمس والإجهاد الحراري خلال وقوفهم على جبل عرفات، أثناء أداء مناسك الحج.

وذكرت البعثة الطبية المصرية أنها قد خصصت عيادة ميدانية كبيرة على عرفات لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للحجاج المصريين.

وأكدت البعثة أنها على أتم استعداد لاستقبال الحجاج المصريين بمنطقة منى بعد نفورهم من جبل عرفات إلى مزدلفة، وذلك خلال أداء مناسك الحج وجمع الحصى تمهيدا لرمي الجمرات بمشعر منى.

