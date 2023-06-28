انت الان تتابع خبر طقس العراق خلال عيد الأضحى.. أجواء صحوة ودرجات حرارة مرتفعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الحالة الجوية لهذا اليوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً في جميع مناطق البلاد، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وصلاح الدين والأنبار 43، ديالى 44، السليمانية 39، كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والديوانية وواسط والمثنى 45، البصرة 47".وأضافت، أن "غداً الخميس، سيكون الطقس صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وأشارت الهيئة إلى، أن "الجمعة القادمة، سيكون الطقس صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وأوضحت، أن "يوم السبت المقبل، سيكون الطقس صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

ولفت إلى، أن "توقعات يوم الأحد المقبل، سيكون الطقس صحواً في المنطقتي الشمالية والوسطى، فيما سيكون الطقس صحو مع تصاعد للغبار في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".