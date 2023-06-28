استقدام رئيس مجلس محافظة الديوانية سابقاً

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بغداد - ياسين صفوان - الدائرة ذكرت في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "محكمة تحقيق الديوانيَّة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت أمراً باستقدام رئيس مجلس المحافظة سابقاً، على خلفيَّة توجيهه كتاباً إلى الهيئة العامة للضرائب في المحافظة يتضمن قيام صاحب مكتب مواد إنشائيَّة بتجهيز مجلس المحافظة بمواد إنشائيَّة بقيمة (90,000,000) مليون دينار"، مبينة أن "الشخص المذكور في كتاب رئيس المجلس الذي يعود إلى العام 2017 أفاد بأنه لا يملك مكتب المواد الإنشائيَّة الوارد ذكره في كتاب المجلس.



وأضافت أن "قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر الاستقدام بحق المتهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل.

