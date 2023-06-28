انت الان تتابع خبر الشارع العراقي قد يرفض عودة مجالس المحافظات عبر المقاطعة الانتخابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قبيل بدء الماراثون الانتخابي الذي سينطلق في كانون الاول ، تؤكد المعطيات والمؤشرات ان نسبة الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات قد تتراجع بشكل كبير عن التي سبقتها، وسبب ذلك يعود لانعدام الثقة ما بين الشعب والطبقة السياسية .

الاراء الشعبية متفقة على ان عودة مجالس المحافظات ستكون خالية من الجدوى وبلهجة غلب عليها طابع اليأس من الوعود المزيفة والخدمات التي لا ترتقي لمستوى الطموح على حد تعبيرهم .

