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الشارع العراقي قد يرفض عودة مجالس المحافظات عبر المقاطعة الانتخابية

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بغداد - ياسين صفوان - قبيل بدء الماراثون الانتخابي الذي سينطلق في كانون الاول ، تؤكد المعطيات والمؤشرات ان نسبة الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات قد تتراجع بشكل كبير عن التي سبقتها، وسبب ذلك يعود لانعدام الثقة ما بين الشعب والطبقة السياسية .
الاراء الشعبية متفقة على ان عودة مجالس المحافظات ستكون خالية من الجدوى وبلهجة غلب عليها طابع اليأس من الوعود المزيفة والخدمات التي لا ترتقي لمستوى الطموح على حد تعبيرهم .
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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