انت الان تتابع خبر ضيوف الرحمن يؤدون شعائر أول "أيام التشريق" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعند غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهو ثالث أيام التشريق، ينتهي عيد الأضحى وموسم الحج وذبح الأضحية والتكبير.

وأنهى الحجاج طواف الإفاضة ثم توجهوا إلى منى، حيث يبيتون أيام التشريق التي يقومون خلالها برمي الجمرات الثلاث.

