أسعار النفط تتخلى عن مكاسب الجلسة السابقة وتتراجع

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بغداد - ياسين صفوان - يأتي ذلك وسط مخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة مجددًا إلى تراجع النمو الاقتصادي والطلب العالمي على النفط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتًا أو 0.4% إلى 73.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 0052 بتوقيت غرينتش.



وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتًا أو 0.3% مسجلة 69.35 دولار للبرميل.

وكان خاما القياس ارتفعا حوالي 3% الأربعاء، بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام انخفضت بواقع 9.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو/ حزيران.

ويتجاوز ذلك بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" بانخفاض المخزونات 1.8 مليون برميل.

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وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس (إن.إس تريدنج) التابعة لشركة نيسان للأوراق المالية "غيرت السوق اتجاهها بفعل تجدد المخاوف من رفع أسعار الفائدة مجددًا في الولايات المتحدة وأوروبا وهو ما سيقلل الطلب العالمي على النفط".

وكرر قادة أكبر بنوك مركزية في العالم التأكيد، الأربعاء، على اعتقادهم في أنه ستكون هناك حاجة لتشديد السياسة النقدية بدرجة أكبر من أجل ترويض التضخم الجامح، لكنهم قالوا إنهم يعتقدون أن بمقدورهم فعل ذلك دون التسبب في ركود.

ولم يستبعد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع الفائدة مجددًا في الاجتماع التالي للبنك، بينما عززت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي التوقعات برفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو للمرة التاسعة على التوالي في يوليو/ تموز.

وأسهم في زيادة الضغط على أسعار النفط استمرار تراجع الأرباح السنوية للشركات الصناعية في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بمعدل في خانة العشرات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام، إذ نال تراجع الطلب من هوامش الأرباح.