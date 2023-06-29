انت الان تتابع خبر لشهر تموز.. بغداد تحدد تسعيرة الأمبير للمولدات الأهلية والحكومية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "تسعيرة التشغيل (العادي) من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 1 ليلاً بـ (6) آلاف دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية".
وأضافت، أن "تسعيرة التشغيل الليلي من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 6 صباحاً بـ(10) آلاف دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية".
وأشار البيان الى، أن "تسعيرة الأمبير للتشغيل الذهبي ولمدة 24 ساعة بـ(14) ألف دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية".
وأضافت، أن "تسعيرة التشغيل الليلي من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 6 صباحاً بـ(10) آلاف دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية".
وأشار البيان الى، أن "تسعيرة الأمبير للتشغيل الذهبي ولمدة 24 ساعة بـ(14) ألف دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية".