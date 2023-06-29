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لشهر تموز.. بغداد تحدد تسعيرة الأمبير للمولدات الأهلية والحكومية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "تسعيرة التشغيل (العادي) من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 1 ليلاً بـ (6) آلاف دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية".

وأضافت، أن "تسعيرة التشغيل الليلي من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 6 صباحاً بـ(10) آلاف دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية".


وأشار البيان الى، أن "تسعيرة الأمبير للتشغيل الذهبي ولمدة 24 ساعة بـ(14) ألف دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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