انت الان تتابع خبر لشهر تموز.. بغداد تحدد تسعيرة الأمبير للمولدات الأهلية والحكومية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "تسعيرة التشغيل (العادي) من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 1 ليلاً بـ (6) آلاف دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية".

وأضافت، أن "تسعيرة التشغيل الليلي من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 6 صباحاً بـ(10) آلاف دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية".



وأشار البيان الى، أن "تسعيرة الأمبير للتشغيل الذهبي ولمدة 24 ساعة بـ(14) ألف دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية".