انت الان تتابع خبر الخارجية العراقية تبدي موقفاً من إحراق "المُصحَف الشريف" في السويد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "العراق يعرب عن إدانة واستنكار شديدين؛ لسماح السلطات السويديَّة لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المُصحَف الشريف". ودعت المجتمع الدولي، الى "المجتمع الدوليّ إلى تحمّل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة".