انت الان تتابع خبر أجواء صحوة واستقرار بدرجات الحرارة.. طقس العراق بالأيام الأربعة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد، فيما ستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، في حين ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة بالمنطقة الشمالية".وأضافت، ان "الطقس يوم السبت سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في عموم مناطق البلاد".

وأشار البيان الى، ان "طقس يوم الاحد المقبل، سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، في اقسام البلاد كافة، بينما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في القسم الجنوبي للبلاد".

وبينت الهيئة، ان "يوم الاثنين المقبل، سيكون الطقس صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في معظم مناطق البلاد، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما ستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة بالمنطقة الجنوبية".