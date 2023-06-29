انت الان تتابع خبر "واشنطن بوست" تبين وضع القوات الأوكرانية: الروس هاجموهم بشدة وتراجعوا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في مقالة الصحيفة: "تعتبر الغابة بالقرب من كريمينايا في الوقت الراهن، واحدة من أخطر الأماكن على خط المواجهة".

ونقلت الصحيفة عن عسكريين أوكرانيين، أن الوضع في الغابة بالقرب من كريمينايا أصبح أكثر صعوبة، حيث تتعرض القوات الأوكرانية لهجمات شديدة من جانب وحدات الجيش الروسي.



وقال أحد العسكريين الأوكرانيين: "كان علينا التراجع. فبدون غطاء مدفعي مناسب، من الصعب جدا على المشاة الصمود، لأن الروس هاجمونا بشدة".

وأشار الأطباء الأوكرانيون أيضا، إلى أن عدد القتلى في منطقة كراسني ليمان ارتفع عشرة أضعاف.

في وقت سابق، أفاد العقيد الأمريكي المتقاعد دوغلاس ماكجريجور، الذي عمل في فترة سابقة كمستشار لرئيس البنتاغون، أن القوات الأوكرانية تقف حاليا عند حافة الانهيار الكامل.