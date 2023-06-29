انت الان تتابع خبر لتلافي الحالات السلبية.. توجيهات عديدة لأجهزة الامن بأيام العيد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن " الخالدي أشرف ميدانياً على تبني الحوادث والمشاجرات والحالات التي تعكر راحة المواطن وتخل بالامن العام خلال جولة امنية اجراها للوقوف على تطبيق خطة عيد الاضحى المبارك من قبل المديريات التابعة لوكالة شؤون الشرطة ".ووجه الخالدي، بحسب البيان، بـ"تكثيف الدوريات الراجلة والالية في الاماكن التي تشهد اقبالا من قبل المواطنين الكرام، وتواجد القادة والآمرين ميدانياً مع مدراء اقسام الشرطة المحلية والنجدة وحماية المنشات وافواج الطوارئ وقوات سوات و التنسيق والتعاون التام مع بقية الاجهزة الأمنية".

وأشار الى ضرورة "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الاصولية ازاء كل حالة لتلافي اي حالة سلبية تؤثر على الجو العام خلال هذه المناسبة".