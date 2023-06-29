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لتلافي الحالات السلبية.. توجيهات عديدة لأجهزة الامن بأيام العيد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن " الخالدي أشرف ميدانياً على تبني الحوادث والمشاجرات والحالات التي تعكر راحة المواطن وتخل بالامن العام خلال جولة امنية اجراها للوقوف على تطبيق خطة عيد الاضحى المبارك من قبل المديريات التابعة لوكالة شؤون الشرطة ".

ووجه الخالدي، بحسب البيان، بـ"تكثيف الدوريات الراجلة والالية في الاماكن التي تشهد اقبالا من قبل المواطنين الكرام، وتواجد القادة والآمرين ميدانياً مع مدراء اقسام الشرطة المحلية والنجدة وحماية المنشات وافواج الطوارئ وقوات سوات و التنسيق والتعاون التام مع بقية الاجهزة الأمنية".

وأشار الى ضرورة "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الاصولية ازاء كل حالة لتلافي اي حالة سلبية تؤثر على الجو العام خلال هذه المناسبة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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