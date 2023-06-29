انت الان تتابع خبر العراق في مراتب متقدمة بقائمة الفساد وبوادر لانهائه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تواجه العديد من الدول آفة الفساد، لكن قلة هي التي تعاني منه أكثر من العراق، الذي يقع في المرتبة مئة وسبعة وخمسين من أصل مئة وثمانين دولة في قائمة الفساد التي أصدرتها منظمة الشفافية الدولية العام الماضي.

تقرير دولي سلط الضوء على آفة الفساد ونتائجها في العراق، حيث رأى التقرير ان إنهاء تكليف محمد العاني من إدارة صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة، يشكل بادرة امل للعراقيين حيث يعد طرد العاني من منصبه الأول لمسؤول حكومي كبير منذ أن تولى السوداني رئاسة الحكومة في أواخر تشرين الأول من العام الماضي.

وعلى الرغم من الطبيعة المتأصلة للفساد في العراق، وضياع الأموال المخصصة للتنمية، إلا أن هناك طرقًا لمن يهتم بالشفافية والإنصاف للتعامل مع أسوأ ما في ذلك بحسب التقرير، فإلى جانب الدور الحكومي يمكن أن يكون بناء شبكة مجتمع مدني قوية من المحامين والقضاة والصحفيين والأكاديميين إحدى الطرق لكشف الفساد وتسليط الضوء عليه ومكافحته.

مشكلة الفساد في البلاد زرعت اليأس في نفوس العراقيين وهزت ثقتهم بالطبقة السياسية، والمتصدون للفساد غالبًا ما يواجهون صراعًا طويلًا وخطيرًا ووحيدًا لكن لا يوجد بلد مُقدر له أن يتحمل الفساد المستشري إلى الأبد، فالأدوات موجودة إذا كان لدى السياسيين والقائمين على إنفاذ القانون الإرادة لاستخدامها ومن الممكن تماما للعراق، كسر دائرة الفساد واستخدام ثرواته وموارده التي تشهد نموًا واضحًا من أجل مستقبل أفضل لشعبه.

