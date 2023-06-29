انت الان تتابع خبر القبـض على مدان هارب في الأردن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئاسة الهيئة أولت ملفَّ استرجاع الأموال واسترداد المدانين أهميَّة قصوى ضمن منهاج عملها الدؤوب مُستمرَّة بتكثيف جهودها وتواصلها مع الدول التي أبدت تعاوناً وتجاوباً في مجال استرداد المدانين الهاربين، وفي هذا المجال أثمرت جهودها عن قيام السلطات الأردنيَّة بإلقاء القبض على مدانٍ هاربٍ يعمل في المصرف الزراعي في الرمادي سابقاً؛ لإلحاقه عمداً ضرراً بالمال العام بـلغ مقداره (6,600,175,000) ستة ملياراتٍ، وستمائة مليونٍ، ومائة وخمسة وسبعين ألف دينار".وأضافت الهيئة أنها "بالتعاون مع المحاكم المُختصَّة نظَّمت ملف لاسترداد المدان، وإرساله إلى مجلس القضاء الأعلى – شعبة الاسترداد في رئاسة الادعاء العام؛ لغرض إرساله إلى وزارة الخارجيَّة؛ لإيداعه لدى السلطات القضائيَّة المُختصَّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة بالطرق الدبلوماسيَّـة، فضلاً عن تنظيم طلب مساعدةٍ قانونيَّةٍ؛ بغية إيقاع الحجز على أموال المُدان الموجودة في الأردن".

أوضحت أنَّ "محكمة الجنايات في ديالى والأنبار- الهيئة الأولى سبق لهما أن أصدرتا حكمين بسجن المُدان غيابياً لمُدَّة (7) سنواتٍ لكل حكمٍ وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات"، لافتة إلى أنَّ "المُدان قام بالاشتراك مع مدانٍ آخر، بالإضرار العمدي بالمال العام من خلال إجراء الكشف الموقعي على عقارٍ مُقدَّمٍ كضمانةٍ عقاريَّةٍ من قبل أحد المُقترضين، مُوضحةً عدم صحَّة سند العقار".