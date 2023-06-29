انت الان تتابع خبر القضاء يتخذ إجراءات قانونية بحق من أحرق المصحف بالسويد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس المجلس فائق زيدان وجه باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشخص الذي أقدم على حرق المصحف الشريف عملاً باحكام المادة 14 من قانون العقوبات العراقي النافذ".



واضاف البيان ان "زيدان أوعز الى رئاسة الادعاء العام وبالتنسيق مع محكمة تحقيق الكرخ الاولى اكمال الاجراءات القانونية لطلب استرداد هذا الشخص ومحاكمته وفق القانون".