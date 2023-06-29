انت الان تتابع خبر شرطة البصرة تقرر منع حركة الدراجات النارية باستثناء "الدليفري" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "حسب مقررات الخطة الامنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك قررت شرطة البصرة منع الدراجات النارية من الساعة السادسة مساء الى السادسة صباحاً بكافة انواعها للتقليل من الزخم المروري وتسهيل حركة المواطنين في المحافظة".



واضافت، انه "تستثنى من القرار دراجات التوصيل (الدليفري) من ذلك وبخلافه سوف يتحمل المخالف كافة التبعات القانونية".