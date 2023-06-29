انت الان تتابع خبر تصنيف الفيفا.. الأرجنتين تحتفظ بالصدارة وهذه مرتبة العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتسيطر الأرجنتين على صدارة تصنيف "الفيفا" للمنتخبات للشهر الثالث على التوالي، ثم تأتي فرنسا والبرازيل، في المركزين الثاني والثالث.

وقفز منتخب إنجلترا للمركز الرابع، بينما تراجعت بلجيكا للمركز الخامس، ثم كرواتيا (السادس)، وهولندا (السابع).



واحتفظت منتخبات إيطاليا والبرتغال وإسبانيا بالمراكز الثامن والتاسع والعاشر على التوالي.

أما على مستوى تصنيف المنتخبات العربية، فقد تمسك منتخبا المغرب وتونس بالمركزين الأول والثاني، رغم تراجعهما للمركزين 13 و31 عالميا، بينما تقدمت الجزائر ومصر والسعودية للمراكز 33 و34 و53 عالميا.

كما تتواجد منتخبات عربية أخرى ضمن الـ100 الأوائل، وهي قطر (58)، العراق (70)، الإمارات (72)، عمان (73)، الأردن (82)، البحرين (86)، سوريا (94)، فلسطين (96) وموريتانيا (99).

وكان منتخب المغرب يحتل المركز الـ11 في تصنيف شهر أبريل الماضي، لكنه تراجع مركزين لحساب الولايات المتحدة الأمريكية (11) وسويسرا (12).

وعلى مستوى أفضل 5 منتخبات إفريقية في التصنيف، يأتي منتخب المغرب في الصدارة بالمركز 13، خلفه السنغال (18)، تونس (31)، الجزائر (33)، ومصر (34).

أما على المستوى الآسيوي، فيتصدر منتخب اليابان التصنيف بتواجده في المركز الـ20 عالميا خلفه إيران (22)، أستراليا (27)، كوريا الجنوبية (28)، والسعودية (53).