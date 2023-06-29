انت الان تتابع خبر تعاني من بطء اللابتوب؟ إليك أفضل الطرق لتنظيفه بشكلٍ آمن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ينبغي تنظيف الحاسوب الخاص بك بشكل منتظم، عبر اقتناء بعض الأدوات الخاصة في هذه المهمة وبتكلفة صغيرة، لكن قبل البدء بهذه المهمة تأكد أولاً من حفظ جميع الملفات المهمة والاحتفاظ بنسخة احتياطية وبعدها قُم بوقف تشغيله وفصله عن الكهرباء.تنظيف الهيكل ولوحة المفاتيحأفضل ما ينصح البدء به عند القيام بتنظيف الحاسوب المحمول "اللابتوب" على الطاولة ثم اقلب الحاسوب وهزه برفق، هذه الخطوة ستخلصك من الشوائب العالقة على لوحة المفاتيح بلا جهد كبير، في بعض أنواع الحواسيب بالإمكان إزالة أزرار اللوحة لكي تتمكن من التنظيف أسفلها.

لكن تأكَّد قبل فعل ذلك من أن هذه الخطوة متاح تنفيذها بأمان مع حاسوبك المحمول، وذلك من خلال قراءة كتيب تعليمات الشركة المصنعة. إذا تأكدت أنَّ هذه الخطوة مسموح بها، فاختبر تنفيذها على مفتاح واحد أولاً للتأكد من قدرتك على فك المفاتيح وإعادة تركيبها بأمان.

حسب موقع "The Verge"، تعد المنشفة المصنوعة من الألياف الدقيقة "المايكرو فايبر" أداة التنظيف الموصى بها من جانب معظم الشركات المصنعة لأجهزة الحاسوب؛ لذا، استخدم واحدة من تلك المناشف لمسح لوحة المفاتيح والهيكل المحيط بها، بالإضافة إلى الجزء الخلفي من غطاء اللابتوب.

يمكن إضافة بعض المنتجات الخاصة بالتنظيف أو استبدالها بالقليل من الماء للمساعدة في التخلص من الأوساخ، لكن لا ينصح برش أي منتج أو ماء بشكل مباشر على الجهاز. ينبغي توخي الحذر عند تنظيف أي منافذ تهوية أو فتحات بالمنشفة القماشية المبللة حتى لا تحدث مشكلة رطوبة داخل جهازك.

قد تساعد الأعواد القطنية وعبوات الهواء المضغوط في إزالة الأوساخ، لكن لا تفرط في استخدامها؛ لأن معظم الأجهزة الإلكترونية مصنوعة من مواد حساسة قد تؤثر كثرة تنظيفها على عملها وتقلص من مدة صلاحيتها.

إذا كنت تشك في أنَّ حاسوبك المحمول قد تراكمت داخله الكثير من الأوساخ، يمكنك في هذه الحالة فتح الجزء الخلفي من جهازك وتنظيف المروحة وفتحات التهوية بعناية، بناءً على طراز حاسوبك ومستوى ثقتك في قدرتك على فعل ذلك بأمان.

ستمنحك هذه الخطوة وصولاً أفضل إلى المراوح وفتحات التهوية وتنظيفها تنظيفاً شاملاً. احرص على عدم لمس أي من المكوّنات الإلكترونية أو الأسلاك الأخرى الموجودة داخل الجهاز.

أفضل الطرق لتنظيف الشاشة

حسب توصيات العديد من الشركات المتخصصة في صناعة الحواسيب المحمولة ستحتاج لتنظيف حاسوبك إلى منشفة ورقية ناعمة ونظيفة، ومن الأفضل تلك المصنوعة من الألياف الدقيقة مع إضافة القليل من الماء أو مواد التنظيف الخاصة بالحواسيب.

تحذر الشركات من استخدام منتجات غير مناسبة لهذا الغرض؛ لأنها قد تتسبب في عطل في الشاشة، إذ ينصح بالابتعاد عن مواد تنظيف الزجاج والمنظفات المنزلية، يمكنك فقط استخدام المحلول المطهر القائم على كحول الأيزوبروبيل بنسبة 70% في حال كنت بحاجة إلى بعض الفاعلية الإضافية في إزالة الأوساخ.

إذا رأيت أنَّ ثمة حاجة إلى محلول تنظيف للتخلص من الأوساخ التي تلطخ شاشة حاسوبك المحمول، يمكنك شراء منتج منظف مُصمّم خصيصاً لهذا الغرض، بحيث يكون خالياً من الأمونيا والأسيتون والفوسفات والمستويات العالية من الكحول.

أما بالنسبة لأسلوب التنظيف، فيُفضّل تجنّب التنظيف بحركات بطيئة ودائرية تجنباً لظهور أي خطوط على شاشتك. عندما توقف تشغيل اللابتوب، يجب أن تكون قادراً على رؤية أماكن الأوساخ والغبار، ومن ثمَّ تبدأ في استهدافها برفق بالمنشفة القماشية الرطبة.