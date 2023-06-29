انت الان تتابع خبر ظاهرة سلبية وغير حضارية.. توجيهات حكومية ضد مصادر تلوث مياه دجلة والفرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ئاميدي في بيان ورد للسومرية نيوز إن "على دوائر ومديريات الوزارة في بغداد والمحافظات، رصد ومحاسبة الجهات الملوثة وتطبيق الاجراءات القانونية الصارمة ضد أي نشاط يلوث مصادر المياه في نهري دجلة والفرات"، مبينا ان "هذه الإجراءات جاءت من أجل الحفاظ على صحة وبيئة المواطن العراقي".وأضاف ان "هناك مشاريع وانشطة مختلفة التابعة للقطاع العام والخاص تسبب التلوث اضافة الى عشرات من اقفاص تربية الاسماك غير المجازة المنتشرة في عدد من المدن العراقية يتم غلقها من قبل دوائر ومديريات البيئة"، لافتا الى ان "هذه الظاهرة السلبية وغير حضارية تتطلب متابعة جدية من قبل الدوائر المعنية ومحاسبة الانشطة الملوثة وفق القانون كونها تسبب تداعيات خطيرة على حياة وصحة المواطن العراقي".

وأوضح وزير البيئة ان "هناك تعاون بين وزارة البيئة والدوائر البلدية ووزارة الزراعة من اجل الحفاظ على المصادر المائية من التلوث ومحاسبة المتجاوزين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين".

