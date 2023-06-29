انت الان تتابع خبر مشاهد من انتشال بقايا حطام الغواصة "تيتان".. هذا ما وجدوه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - إذ قال الكابتن جايسن نوباور، الذي يدير التحقيق بشأن الحادث في خفر السواحل الأمريكيين، في بيان، الخميس 29 يونيو/حزيران 2023، إن هذه الأشلاء "جُمعت بعناية في الحطام في موقع الحادث"، وستخضع للتحليل مع حطام الغواصة؛ ما قد يوفر "عناصر أساسية لفهم أسباب المأساة".

وكانت الغواصة "تيتان" الصغيرة البالغ طولها 6,5 متر تقريباً والتابعة لشركة خاصة، نزلت في 18 حزيران/يونيو في رحلة لاستكشاف حطام سفينة "تيتانيك" وكان ينبغي أن تعود إلى السطح بعد سبع ساعات؛ لكن الاتصال معها فُقد بعد أقل من ساعتين على انطلاقها.

البيان قال أيضاً إن خبراء طبيين أمريكيين "سيجرون تحليلاً رسمياً لما يفترض أنها أشلاء بشرية تم انتشالها بعناية من بين الحطام في موقع الحادث"، لكنه لم يحدد طبيعة البقايا ولا حجمها.



وباشرت عملية إنقاذ واسعة في محاولة لإغاثة الركاب؛ لكن تبين لاحقاً أن الغواصة تعرضت "لانفجار داخلي كارثي" بُعيد بدء رحلتها، ما أدى إلى مقتل الرجال الخمسة فيها على الفور.

وعثر على حطام الغواصة في قعر البحر على بعد حوالي 500 متر من "تيتانيك" على عمق حوالي أربعة آلاف متر وانتشل من المياه الأربعاء 28 يونيو/حزيران ونقل إلى سانت جون في مقاطعة نيوفاوندلاند في شرق كندا.

وأظهر مقطع مصور من هيئة الإذاعة الكندية ما يبدو أنها مقدمة الغواصة وقطع مهشمة أخرى ملفوفة في قطعة من القماش الأبيض تسحبها رافعة منصوبة على متن السفينة هورايزون أركتيك.

كما أظهر المقطع أيضاً نقل قطعة محطمة من هيكل الغواصة تيتان ومحركها بأسلاكه المتدلية من على السفينة بميناء سان جونز الذي أقلعت منه الرحلة الاستكشافية متجهة إلى موقع تحطم السفينة تيتانيك.

وستنقل بعد ذلك في سفينة لخفر السواحل الأمريكيين إلى مرفأ في الولايات المتحدة؛ ليتمكن المحققون من تحليلها.