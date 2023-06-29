انت الان تتابع خبر العراق في المرتبة الـ 17 عربياً بمؤشر السلام العالمي 2023.. إليك القائمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقيس المؤشر مستوى السلام عبر ثلاث مجالات: وهي مستوى الأمن والسلامة المجتمعية؛ مدى الصراع المحلي والدولي الجاري؛ ودرجة العسكرة.

وتظل أيسلندا أكثر دول العالم سلمًا، وهو منصب شغلته منذ عام 2008. لتنضم إليها في قمة المؤشر الدنمارك، وأيرلندا، ونيوزيلندا، والنمسا.



وعلى الصعيد العربي، لا تزال قطر الدولة الأعلى في مستوى السلام في المنطقة، وهو موقع شغلته منذ عام 2008. وهي الدولة الوحيدة في المنطقة التي صنفت ضمن الدول الـ 25 الأولى ضمن المؤشر على مستوى العالم. وفي المقابل، صنفت اليمن كالدولة الأقل بمستوى السلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثالث على التوالي، ليصنف اليمن أيضا كثاني دولة في فئة الأقل سلامًا على مستوى العالم.

كما جاء العراق في المرتبة الـ 17 بمؤشر السلام العالمي 2023.



لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) مندرجة في الفئة المنخفضة لمستوى السلام في العالم للعام الثامن على التوالي، رغم تسجيل تحسينات متتالية في مستوى السلام منذ 2020، فهي موطن لأربعة من الدول العشر الأقل سلامًا في عالم.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك ادناه على تصنيف الدول العربية صمن مؤشر السلام العالمي لعام 2023.