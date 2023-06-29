انت الان تتابع خبر الرئيس التركي يهدد السويد: سنعلمهم أن إهانة المسلمين ليست حرية فكر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الرئيس التركي في تصريحات متلفزة، "عاجلا أم آجلا سنعلّم رموز الغطرسة الغربية أن إهانة المسلمين ليست حرية فكر".

وأضاف أردوغان، "سنبدي ردة فعل بأقوى طريقة ممكنة حتى يتم محاربة التنظيمات الإرهابية وأعداء الإسلام بحزم"، بحسب وكالة أنباء الأناضول.



وكان سويدي متطرف من أصول عراقية أقدم امس الأربعاء تحت حماية السلطات وأمام نحو 200 مسلم، على تمزيق وحرق القرآن الكريم خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد.