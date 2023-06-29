انت الان تتابع خبر مقرب من الصدر: وصلت الرسالة.. لا داعي لتكرار اقتحام السفارة السويدية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال "العراقي" في تعليق له تابعته الخليج 365، "وصلت رسالة الاقتحام العفوية، فلا داعي لتكراره".

وكان العشرات من أنصار التيار الصدري قد اقتحموا اليوم الخميس مقر السفارة السويدية في بغداد، بعد أن تمكنوا من كسر بوابة السفارة.

وكان سويدي متطرف من أصول عراقية أقدم أمس الأربعاء تحت حماية السلطات وأمام نحو 200 مسلم، على تمزيق وحرق القرآن الكريم خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد.