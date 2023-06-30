انت الان تتابع خبر "حادثة غريبة".. لماذا أصبح اللاعب الكوري "سون" أصغر عمرًا بعام واحد؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن القواعد السابقة لاحتساب عمر المواطن الكوري الجنوبي، كانت تُحتسب فترة الحمل من عمر الإنسان، وعليه كان عمر المواطن عامًا واحدًا عند الولادة.

لكن مع تغيير العمل بهذه القاعدة الغريبة في تحديد العمر، في أعقاب انتخاب الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية، يون سوك يول، فإن عمر مهاجم توتنهام أصبح 29 وليس 30 عامًا، في المستندات الرسمية ببلاده.



ينشط سون مع توتنهام منذ صيف 2015، حينما وفد إليه من باير ليفركوزن الألماني مقابل 30 مليون يورو، وقدّم مستويات باهرة ليصح ثاني الهدّافين التاريخيين للنادي بـ145 هدفًا بعد زميله هاري كين (280).

يسري الأمر على نجوم منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم الآخرين، أمثال كيم مين جاي مدافع نابولي الإيطالي، وتشان هي هوانغ مهاجم وولفرهامبتون الإنجليزي، وكانغ إن لاعب وسط ريال مايوركا الإسباني.

