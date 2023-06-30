انت الان تتابع خبر الرئيس الفرنسي يعقد اجتماع "أزمة" في باريس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية عن الإليزيه قولها إنه من المنتظر أن يعقد الرئيس الفرنسي، في وقت لاحق اليوم الجمعة، اجتماعا طارئا جديدا للحكومة بعد اندلاع أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على مقتل شاب برصاص الشرطة في وقت سابق من الأسبوع.وأضافت القناة التلفزيونية أن الاجتماع سيعقد في الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة.

وقد يختصر ماكرون، الموجود في بروكسل منذ الخميس لحضور قمة أوروبية، مشاركته ويعود قبل انتهاء الاجتماعات مع نظرائه. ويعقد مؤتمرا صحافيا قبل مغادرة مجلس الاتحاد الأوروبي، بحسب فرانس برس.

وفي وقت لاحق الجمعة، قالت وزارة الداخلية الفرنسية إنه تم اعتقال 667 شخصا خلال أعمال الشعب الليلة الماضية.

وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، أقام محتجون فرنسيون حواجز وأضرموا النيران وأطلقوا الألعاب النارية على الشرطة في شوارع بعض المدن الفرنسية مع تصاعد التوترات بشأن إطلاق الشرطة النار المميت على شاب يبلغ من العمر 17 عامًا والذي صدم الأمة، وفقا للأسوشيتد برس.

ووجهت السلطات إلى ضابط الشرطة المتهم بضغط الزناد يوم الثلاثاء تهمة أولية بالقتل العمد بعد أن قال المدعي العام باسكال براش إن تحقيقه الأولي أدى به إلى استنتاج "لم يتم استيفاء شروط الاستخدام القانوني للسلاح".

وقال محامي ضابط الشرطة المحتجز، متحدثا عبر قناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية الفرنسية، إن الضابط آسف و"حزين". قال المحامي لوران فرانك لينارد إن الضابط فعل ما كان يعتقد أنه ضروريا في هذه اللحظة.

