انت الان تتابع خبر بالصور.. "الصدريون" يتظاهرون في البصرة تنديداً بـ"حرق القرآن" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية، إن المئات من أنصار التيار الصدري تظاهروا في مصلى منطقة خمسة ميل وسط البصرة؛ تنديداً بحرق نسخة من القرآن الكريم.

ورفع المتظاهرون "القرآن الكريم"، فيما أقدموا على حرق أعلام "المثلية".



ومزّق المتطرف سلوان موميكا (37 عاما) ذو الأصول العراقية نسخة من المصحف، وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة السويدية تصريحا بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي.

على إثر هذا الفعل، طالبت وزارة الخارجية العراقية -أمس الخميس- السلطات السويدية بتسليمها العراقي الذي أحرق نسخة من المصحف الشريف "لمحاكمته وفق القانون العراقي"، ومع ذلك أعلن هذا الشخص عزمه حرق نسخة أخرى من القرآن الكريم في غضون 10 أيام رغم التنديد الواسع بفعلته على الصعد العربية والإسلامية والدولية.