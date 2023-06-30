انت الان تتابع خبر السويد تبدي موقفاً من اقتحام سفارتها في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت صحيفة "افتونبلاديت" عن كريسترسون قوله: "أعتقد أيضا أننا يجب أن نكون أكثر هدوءا في السويد، هذا وضع في غاية الجدية من حيث السياسة الأمنية، ولا داعي لإهانة الآخرين".

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون إن قرار الشرطة بالسماح بالفعالية، "قانوني لكنه غير مناسب".



يشار إلى أن سلطات السويد سمحت بتنظيم فعالية احتجاجية مع حرق المصحف وذلك بالقرب من المسجد الرئيسي في ستوكهولم في 28 يونيو - أول أيام عيد الأضحى.

ووفقا لوسائل الإعلام، وقف حوالي 200 شخص يراقبون ما يجري، بعضهم هتف "الله أكبر!" باللغة العربية احتجاجا على ذلك، اعتقلت الشرطة أحدهم بعد محاولته رمي حجر على "الناشط".

ويوم أمس الخميس، توجه العشرات إلى السفارة السويدية في بغداد، للاحتجاج على حرق المصحف الشريف، وتمكن بعضهم من تسلق السياج العالي المحيط بالبعثة الدبلوماسية والتسلل إلى الداخل.

ووفقا لصحيفة "افتونبلاديت" أشار كريسترسون إلى أنه من غير المقبول بتاتا دخول المحتجين إلى مبنى السفارة في بغداد.

