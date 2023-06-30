انت الان تتابع خبر اعتقال مدرب باريس سان جيرمان لهذا السبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان جالتييه يتولى تدريب نادي نيس الفرنسي قبل أن يتولى المهمة مع نادي باريس سان جيرمان في صيف 2022 الماضي.

ووفقًا لصحيفة "آس"، نقلًا عن المدعي العام في مدينة نيس، فإن جالتييه قد تم اعتقاله وحجزه هو ونجله من قبل الشرطة بسبب التمييز العنصري صباح اليوم الجمعة 30 يونيو.



الصحيفة قالت، إن المدعي العام استند على بريد إلكتروني من جوليان فورنييه، المدير الرياضي السابق لنادي نيس، يقول فيه أن جالتييه كان يشتكي من عدد اللاعبين المسلمين المتواجدين في الفريق وكان يعاملهم بطريقة سيئة.

وشرح فورنييه في رسالته أن جالتييه قد أشتكى له شخصيًا من كثرة اللاعبين المسلمين في الفريق بسبب أوقات الصلاة، مؤكدًا أنه طلب منه مغادرة المكتب في الحال بعد سماع مثل هذه الأقوال.

وأكدت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتم التحقيق مع جالتييه ونجله من قبل الشرطة خلال الساعات المقبلة فيما نُسب إليهما من اتهامات العنصرية، والتي نفاها المدرب الفرنسي من قبل.

