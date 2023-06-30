انت الان تتابع خبر طالباني يدين حرق المصحف: لا يمكن الاستخفاف بمقدسات الانسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال طالباني في بيان، "ندين بشدة حرق المصحف الشريف ونقف ضد كل محاولة من هذا القبيل".

وأضاف: "الحدث مؤلم لمجتمع المسلمين أجمع، ولا يمكن الاستخفاف بمقدسات الانسان في ظل القانون".

ومزّق المتطرف سلوان موميكا (37 عاما) ذو الأصول العراقية نسخة من المصحف، وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة السويدية تصريحا بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي.



على إثر هذا الفعل، طالبت وزارة الخارجية العراقية -أمس الخميس- السلطات السويدية بتسليمها العراقي الذي أحرق نسخة من المصحف الشريف "لمحاكمته وفق القانون العراقي"، ومع ذلك أعلن هذا الشخص عزمه حرق نسخة أخرى من القرآن الكريم في غضون 10 أيام رغم التنديد الواسع بفعلته على الصعد العربية والإسلامية والدولية.