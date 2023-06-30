انت الان تتابع خبر "يويفا" يعلن عن أجمل هدف في دوري الابطال الموسم الماضي (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل نجم باريس سان جيرمان السابق، المنتقل حديثا لنادي إنتر ميامي الأمريكي، هدفه الجميل لصالح فريقه سان جيرمان في مرمى نادي بنفيكا البرتغالي في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا

وتأتي جمالية هدف ميسي في الطريقة الجماعية التي تم التحضير بها لهذا الهدف، بمساعدة زميليه السابقين، البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، قبل أن يرسل "البرغوث" تسديدة متقنة بيسراه من مشارف منطقة الجزاء لتستقر الكرة على يمين حارس بنفيكا.

وجاء هدف لاعب ريال مدريد ، الجناح البرازيلي فينيسيوس في مرمى مانشستر سيتي خلال نصف النهائي، في المركز الثاني في ترتيب أفضل الأهداف للموسم المنصرم في دوري أبطال أوروبا.

وكان المركز الثالث من نصيب مهاجم مانشستر سيتي، الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، بهدفه في مرمى بوروسيا دورتموند في دور المجموعات.