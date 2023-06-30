انت الان تتابع خبر مطار بغداد يصدر توضيحا بشأن الرحلات الجوية وإغلاق المطار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت إدارة المطار في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لمسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار بأن حركة الملاحة الجوية في المطار تسير بانسيابية عالية ولا يوجد أي توقف أو تغيير في جدول الرحلات الجوية أو إغلاق للمطار لهذا اليوم الجمعة".وأضافت: "بحسب ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، والذي حدث إجراءات تدقيقية لبعض الحقائب العائدة لمسافر وأثناء عملية التبديل لفريق K9 للشركة الأمنية في النقطة القريبة من صالات المسافرين، وياتي ذلك ضمن خطة السلامة المعتمدة، حيث استغرقت تلك العملية لدقائق محدودة فقط ".

وأكدت إدارة المطار على "ضرورة الإعتماد على الإخبار من مصادرها الرسمية وتوخي الدقة في نقل المعلومات والبيانات".

