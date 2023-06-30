انت الان تتابع خبر فوزان وتعادل في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ففي المباراة الأولى التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما بين فريقي نوروز والنفط والتي سجل اهدافهما كل من روان ربيرو (42) و اوكيكولا توبي افولابي (80) لنادي نوروز وسجل اهداف النفط دينيس اكيار انتوي في الدقائق (52) و (81).
وفي المباراة الثانية تمكن نادي أربيل من الفوز على الصناعة بهدفين مقابل هدف واحد وسجل اهداف المباراة هيردي سيامند (6)شيركو كريم (19) لاربيل و محمد ابراهيم شياع (11) للصناعة.
وفي المبارة الثالثة تمكن نادي الكرخ من الفوز على الطلبة بهدف وحيد سجله اللاعب لياندرسون لوكاس (14).
وفي المباراة الثانية تمكن نادي أربيل من الفوز على الصناعة بهدفين مقابل هدف واحد وسجل اهداف المباراة هيردي سيامند (6)شيركو كريم (19) لاربيل و محمد ابراهيم شياع (11) للصناعة.
وفي المبارة الثالثة تمكن نادي الكرخ من الفوز على الطلبة بهدف وحيد سجله اللاعب لياندرسون لوكاس (14).