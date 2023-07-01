انت الان تتابع خبر الانتر يوقف صفقة انتقال نجمه الى النصر السعودي لهذا السبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصحفي المطلع جيانلوكا دي مارزيو إن "الإنتر أوقف صفقة انتقال بروزوفيتش إلى النصر بعد رغبة الأخير في تغيير بعض البنود في الصفقة".

وأوضح أن "النصر يريد خفض سعر شراء عقد بروزوفيتش إلى (15) مليون يورو عوضا عن (23) مليوناً وهو ما رفضه الإنتر".



وتابع الصحفي أن "النصر عرض في البداية (23) مليون يورو لضم بروزوفيتش، لكنهم طلبوا في الساعات الماضية خفض السعر إلى (13) مليون يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو في صورة مكافآت".

ونبه بأن "إنتر رفض طلب النصر، فقرر تجميد المفاوضات، كما طلب بروزوفيتش من الفريق الإيطالي مكافأة نهاية الخدمة قبل الرحيل".

