انت الان تتابع خبر الأندية السعودية تفتح أبوابها لضم الأسطوري بوفون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الإيطالي بوفون (45 عاما) انتهى عقده مع نادي بارما، ولم يحسم مستقبله حتى الآن، سواء بالبقاء أو اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

ورغم تقدم بوفون في العمر، إلا أنه يحظى باهتمام كبير من بعض أندية الدوري الأمريكي، وفقا لتقارير إيطالية.



وحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو عبر موقعه الرسمي، فإن بوفون دخل دائرة اهتمامات الأندية السعودية الكبرى.

وأوضح المصدر أن بوفون سيحسم مستقبله خلال الساعات القليلة القادمة، إما سيستمر مع بارما أو سينتقل للدوري السعودي.

ويعتبر الهلال والشباب هما الوجهة الأقرب لضم بوفون خلال صيف 2023، لعدم امتلاكهما محترف أجنبي من العيار الثقيل في هذا المركز.

يأتي ذلك على عكس أهلي جدة الذي تعاقد مع السنغالي إدواردو ميندي نجم تشيلسي الإنجليزي، بينما يضم الاتحاد الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي الأفضل في الدوري السعودي خلال الموسم الماضي.

ويتواجد ضمن صفوف النصر، الحارس الكولومبي المخضرم ديفيد أوسبينا الذي انضم للفريق الصيف الماضي، بعد نهاية عقده مع نابولي الإيطالي.

ويمتلك بوفون مسيرة أسطورية مع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي، حيث توج بالعديد من الألقاب أبرزها كأس العالم 2006.

