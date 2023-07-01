انت الان تتابع خبر الاتحاد الأوروبي يندد بحرق نسخة من القران الكريم: عمل مهين واستفزازي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد في بيان، انه "نرفض بشدة حرق المصحف وهذا العمل لا يعكس بأي حال من الأحوال آراء الاتحاد"، لافتا الى أن "حرق المصحف أو غيره من الكتب المقدسة مهين وغير محترم وعمل استفزازي واضح".

وأضاف أن "مظاهر العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لا مكان لها في أوروبا ومؤسف للغاية أن مثل هذا العمل قد تم تنفيذه خلال احتفال المسلمين بعيد الأضحى".

