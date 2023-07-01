انت الان تتابع خبر لأول مرة منذ 12 عاما.. سوريا تستضيف بطولة رياضية كبيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وهذه هي المرة الأولى منذ اندلاع الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو 12 عاما، التي تستضيف فيها سوريا بطولة كبيرة بهذا الحجم.

وكانت القرعة أوقعت سوريا في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية وكازاخسنان وإندونيسيا والهند، ومن المقرر إقامة التصفيات في الفترة بين 12 و20 أغسطس المقبل.



ووزعت المنتخبات الآسيوية على 5 مجموعات، بحيث يتأهل منتخب واحد في ختام التصفيات إلى أولمبياد باريس 2024، في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

وأكد رئيس الاتحاد السوري لكرة السلة طريف قوطرش لـ"فرانس برس" أهمية استضافة سوريا للتصفيات.

وقال قوطرش: "هي مسألة مهمة جدا استضافتنا لأول مرة لتصفيات أولمبية، بعد انقطاع كبير عن المشاركات الخارجية".

وأضاف رئيس الاتحاد: "ستقام التصفيات في مدينة دمشق حصرا بطلب من الاتحاد الآسيوي. نسعى لظهور منتخبنا بشكل جيد".

