انت الان تتابع خبر السجن 17 سنة لمسؤول بالوقف السني بعد هدر 1.5 مليار دينار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان، إن "محكمة جنايات صلاح الدين- الهيئة الثانية اصدرت عدة قرارات أحكام حضورية يصل مجموعها إلى السجن (17) سنة بحق معاون المدير العام للدائرة الهندسيَّـة في ديوان الوقف السني، عن جريمة هدر في المال العام".وأضاف البيان أن "المتهم تسبب بهدر ومغالاة في تنفيذ مآذن حديديَّـة للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين"، لافتة الى أن "مقدار الهدر بلغ مجموعه بعد تحديد قيمة المغالاة من قبل لجان مختصة ملياراً وخمسمائة وستة وثلاثين مليوناً وخمسمائة ألف دينار".

ولفت البيان الى أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في قضايا عدة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهم، فأصدرت عدة أحكام بإدانته يقضي مجموعها بسجنه (17) سنة؛ وفق مقتضيات المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل".