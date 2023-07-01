انت الان تتابع خبر "صفقة مبابي".. خطة سرية من باريس لتوريط الريال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وينتهي عقد المهاجم الفرنسي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ورفض مبابي تفعيل بند التمديد لموسم إضافي، عبر خطاب رسمي أرسله إلى النادي.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، تواصل فايزة العماري، والدة ووكيله مبابي، التفاوض مع ناصر الخلفي، رئيس سان جيرمان بشأن مستقبل اللاعب.



وأشارت إلى أن سان جيرمان لا ينظر سوى لخيارين فقط بشأن مصير مبابي، وهما تفعيل بند التمديد أو البيع في الصيف الحالي، حيث يرفض باريس رحيل اللاعب مجانا.

وأوضحت أن آخر عرض قدمه سان جيرمان لمبابي كان تفعيل بند التمديد في عقده حتى 2025، مع حصوله على 60 مليون يورو مكافأة ولاء إضافية، علاوة على المكافأة التي سيحصل عليها إذا استمر في الموسم المقبل.

لكن مقابل ذلك سيوقع مبابي على اتفاقية خاصة مع باريس تنص على السماح له بالرحيل في صيف 2024 مقابل 200 مليون يورو، ما سيجبر ريال مدريد على دفع الأموال إذا أراد حسم الصفقة.

وسيكون بند الرحيل خارج العقد الرئيسي، لأن الشروط الجزائية ممنوعة في فرنسا.