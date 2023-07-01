انت الان تتابع خبر بعد تغطية التظاهرات الأخيرة.. مقرب من الصدر يشكر السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قدم مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، شكره الى قناة السومرية الفضائية بعد تغطية التظاهرات الأخيرة قرب السفارة السويدية.

