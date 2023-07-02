انت الان تتابع خبر الدفاعات الأوكرانية تصد هجوماً روسياً على كييف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسمع شهود من رويترز دوي انفجارات تشبه أصوات أنظمة الدفاع الجوي تصيب أهدافا.

ولم ترد أي معلومات بعد عن الأضرار المحتملة للهجوم.

وفي أخر تحديثات مواقع التواصل الاجتماعي المنتظمة، حددت هيئة الأركان العامة ضواحي ثلاث مدن هي باخموت وليمان ومارينكا كبؤر ملتهبة على خط الجبهة، وقالت إن روسيا على مدار الأيام الماضية شنت محاولات هجومية فاشلة هناك.



وبحسب بروكودين فإن القوات الروسية أطلقت 82 قذيفة مدفعية وطائرة مسيرة، وقذائف هاون وصواريخ على المنطقة، التي تم تقسيمها إلى جزأين بامتداد 1500 كيلومتر من خط الجبهة وما زالت تعاني من الفيضانات التي أحدثها انهيار سد كبير على نهر دنيبرو في وقت سابق.