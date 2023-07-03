انت الان تتابع خبر بينها ضبط 56 عجلة مطلوبة.. حصيلة أمنية خلال أسبوع في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2023/6/26 ولغاية 2023/7/2 تمثلت بـ :ـ

1. واجبات مراكز الشرطة 1937

2. القبض على مطلقي العيارات النارية 8

3. احالة متهمين الى المحاكم 119

4. مقابلات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة للضباط والمراتب والموظفين والمواطنين 18

5. ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 11

6. واجبات مديرية حماية الاسرة والطفل 512

7. اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 415

8 .مضاهات طبعات الاصابع 39

9. إصدار وثائق عدم محكومية خارجية 32

10. عدد طالبي النجدة 695

11. فض مشاجرات 610

12. ضبط عجلات مطلوبة 56

13. نقل حالات انسانية 32

14. القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 47

15. القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 105