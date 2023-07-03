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بينها ضبط 56 عجلة مطلوبة.. حصيلة أمنية خلال أسبوع في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2023/6/26 ولغاية 2023/7/2 تمثلت بـ :ـ
1. واجبات مراكز الشرطة 1937
2. القبض على مطلقي العيارات النارية 8
3. احالة متهمين الى المحاكم 119
4. مقابلات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة للضباط والمراتب والموظفين والمواطنين 18
5. ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 11
6. واجبات مديرية حماية الاسرة والطفل 512
7. اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 415
8 .مضاهات طبعات الاصابع 39
9. إصدار وثائق عدم محكومية خارجية 32
10. عدد طالبي النجدة 695
11. فض مشاجرات 610
12. ضبط عجلات مطلوبة 56
13. نقل حالات انسانية 32
14. القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 47
15. القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 105
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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