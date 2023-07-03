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الاتحادية تُبلغ البرلمان بدعوى الطعن في قانون الموازنة

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بغداد - ياسين صفوان - أبلغت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، مجلس النواب العراقي، بدعوى الطعن المقدمة من قبل الحكومة بقانون الموازنة الاتحادية العامة.

وجاء في وثيقة صادرة عن المحكمة، "طياً ورقة التبليغ مع نسخة من عريضة الدعوى المرقمة (١٥٣/اتحادية/٢٠٢٣) المقامة من المدعي (رئيس مجلس الوزراء / إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليـه (رئيس مجلس النواب / إضافة لوظيفته راجين تبليغ المدعى عليه بها واعادتها موقعة ومصدقة وفق القانون مع الإجابة التحريرية على عريضة الدعوى ومستنداتها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ وفقاً لأحكام المادة (۲۱/ ثانياً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة ٢٠٢٢".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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