انت الان تتابع خبر ضبط متهم ادعى إمكانية التوسط لإغلاق قضية اختلاس حنطة أسترالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَتْ بناءً على مذكرة قضائيَّة، وورد لـ السورية نيوز، أنه "وردت شكوى من مدير أحد السايلوات إلى مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد تفيد بتسلم أحد موظفي وزارة الاتصالات جهازي (iPhone 14 Pro)؛ لقاء الوعد بالتوسط لإغلاق التحقيق الخاص بمحاولة اختلاس كميَّات من الحنطة الأستراليَّة مدعياً أن لديه صلة بالأجهزة الرقابيَّة".وتابعت الدائرة، أن المديريَّة قامت بتأليف فريق لإجراء عمليَّات التحري والتقصي عن المعلومات الواردة في الشكوى، وبعد العرض على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدر الأخير أمر قبض وتفتيش بحق المتهم؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".

وأردفت أن "فريق المديريَّة، وبعد تتبع أثر المتهم من أجل التوصل إليه، حصل على معلومات خاصة بوجوده في أحد "النوادي الترفيهية" في أحد أحياء العاصمة بغداد، حيث تم الإيقاع به وتنفيذ أمر القبض الصادر بحقه"، منوهة إلى "تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه رفقة المتهم على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق".

