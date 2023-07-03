انت الان تتابع خبر تطورات أوضاع جنين.. هذا كل ما يجري في المخيم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي آخر التطورات، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: المؤسسة الأمنية تستعد ليوم آخر من القتال في مخيم جنين للاجئين.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليقا على عملية جنين: "المعادلة تغيرت ومن لم يفهم ذلك سابقا سيفهم في الأيام القادمة وسنضرب الإرهاب في كل مكان".



وأعلن الجيش الإسرائيلي تدمير غرف عمليات قتالية لمسلحين فلسطينيين في مخيم جنين، مضيفاً "بعد اقتحام المسجد تم تحديد موقعين لتخزين الأسلحة والمتفجرات".

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن الشبان المتحصنين بداخل المسجد فروا من خلال نفق حفر بجانب المسجد، والجيش الاسرائيلي أكد عثوره على نفق داخل المسجد.

وقصف الجيش الاسرائيلي مسجد الأنصار بقذائف مضادة للدروع وجوا عبر طائرات عسكرية مسيرة بعد ضرب حصار عليه.

وقال الجيش الإسرائيلي: تم إطلاع رئيس الأركان على الأنشطة الرئيسية لقوات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين خلال اجتماع امني وأصدر هاليفي تعليماته بشأن خطوات الاستمرار.

الى ذلك، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية: حوالى 2000 جندي إسرائيلي يشاركون حاليا في العملية العسكرية في جنين.