انت الان تتابع خبر الموافقة على حزمة مشاريع لتأهيل البنى التحتية غرب بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب النائب محمود حسين القيسي، ورد لـ الخليج 365، الاثنين، أن الأخير كان في ضيافة السوداني، إذ تناول اللقاء المشكلات التي يعانيها أهالي مناطق غرب بغداد، وقدم عددا من المطالب والمشاريع للموافقة عليها وإجراء اللازم.وتضمنت المشاريع، وفق البيان، "إنشاء شبكة مجاري لقضاء أبو غريب، وإنشاء جسور للمشاة على سريع الفرات، وتوفير سكن للملاكات التربوية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وإنشاء مستشفى في ناحية النصر والسلام، وفرز أراضي منطقة الدهنة في الغزالية، ونقل جميع السيطرات إلى داخل حدود عمل أمانة بغداد، بالإضافة إلى تأهيل البنى التحتية والشوارع في مناطق متفرقة في المنصور والغزالية وأبو غريب والبكرية، ومناطق أخرى في جانب الكرخ".

وقد أبدى السوداني، بحسب البيان، "موافقته على الطلبات، وأوعز بالمباشرة فيها وسرعة تنفيذها"، فيما أكد القيسي "متابعته للمشاريع المذكورة مع الجهات التنفيذية لحين إنجازها بالشكل المطلوب، ووفق جداول زمنية محددة".

