انت الان تتابع خبر بغداد.. تظاهرة حاشدة احتجاجاً على حرق نسخة من القرآن (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - انطلقت مساء، اليوم الاثنين، تظاهرة حاشدة في مدينة الكاظمية ببغداد احتجاجاً على حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد.

وقال مراسل الخليج 365، إن مدينة الكاظمية شهدت مساء اليوم انطلاق تظاهرة حاشدة شارك فيها الالاف من أبناء المدينة احتجاجا على حرق نسخة من القرآن الكريم.

وفي 28 حزيران 2023، قام سويدي من أصل عراقي يدعى (سلوان موميكا) بتمزيق وحرق نسخة من القرآن الكريم عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.