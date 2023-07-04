انت الان تتابع خبر روان بن الحسين: مُنعت من دخول بغداد بعد اختلافي مع شخص في المطار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وكتبت روان عبر خاصية "الستوري" على موقع انستغرام: "اختلفت مع شخص يشتغل في مطار بغداد، أخذ جوازي من موظف الجوازات وكان يصوره بتلفوني، اخذت تلفونه مسحت صورة جوازي وكسرت تلفونه، المهم اخرتها مادخلوني، 4 ساعات اترجاهم يخلوني ارجع على اول طيارة لديرتي".
وأضافت: "يلا عادي الكويت والعراق واحد.. شكرا على حسن الضيافة ولو كانت 5 دقائق".
وأضافت: "يلا عادي الكويت والعراق واحد.. شكرا على حسن الضيافة ولو كانت 5 دقائق".
وختمت قولها: "جمهوري العزيز في بغداد اعتذر منكم ما راح اقدر اجتمع فيكم يا احلى واطيب شعب بالدنيا ياكرماء ياحبايب".
وأشاد مراقبون بقرار منع دخولها وتجاوزها على موظفي المطار، مثمنين دور وزارة الداخلية.