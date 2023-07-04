انت الان تتابع خبر إحصائية: إيران صدرت 9.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقدم "معهد الطاقة العالمي" الإحصاءات المتعلقة بتجارة الغاز الطبيعي في العالم في جزء من التقرير السنوي الثاني والسبعين للمراجعة الإحصائية للطاقة العالمية، حسب ما أفادت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية.وأعلن هذا التقرير أن إجمالي التجارة العالمية للغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب في عام 2022 بلغ 718 مليار متر مكعب. وقد زاد هذا الرقم بنسبة 2٪ مقارنة بالعام السابق له. ففي عام 2021، تم تصدير حوالي 704 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب في العالم.

وتعد روسيا أكبر مصدر للغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب في عام 2022، حيث صدرت 125 مليار متر مكعب.

وبحسب هذا التقرير، صدرت إيران 18.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي العام الماضي، وهو ما يعادل 2.5٪ من تجارة الغاز الطبيعي في العالم عبر خطوط الأنابيب.

ونمت صادرات الغاز الإيراني في العام 2022 بنسبة 9٪ مقارنة بالعام السابق له، وهو ما يزيد 4 أضعاف متوسط نمو التجارة العالمية لهذا المنتج. وكانت إيران قد صدرت 17.3 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2021.

ومن إجمالي صادرات إيران البالغة 18.9 مليار متر مكعب من الغاز في العام الماضي، تم تصدير 9.4 مليار متر مكعب إلى العراق، و9.1 مليار متر مكعب إلى تركيا، و0.4 مليار متر مكعب إلى جمهورية أذربيجان.

